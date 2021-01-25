Мнение: Имя, сестра, имя

25.01.2021, 19:22, Разное

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"…Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда…"

Это цитата Путина из сегодняшней встречи (понятно, из рейхсбункера, по интернету) с некими представителями молодежи по поводу дня студента 25 января.

Тут я бы выделил два момента. Такие встречи организуются, случайных людей перед президентом (пусть и виртуальным) не посадят. А потому вопрос про "дворец" вряд ли был спонтанным, как неспонтанным должен был быть и ответ. Поэтому, конечно, прежняя тактика "Настамнет" и полное игнорирование любой проблемы, ее замалчивание уже не работает. Либо банально сдают нервы – в конце концов, там тоже люди, причем не с бронебойной психикой.

Второй момент – крайне слабый ответ. Демагогия как есть. Я фильм не смотрел – два часа на то, что я знаю и без фильма, мне просто жалко. Но краткое содержание представляю. И насколько в курсе, в фильме никто и не утверждал, что мегалитическое сооружение с аквадискотекой принадлежит лично Путину или его близким родственникам. (Кстати, оговорка какая-то любопытная – близким не принадлежит, а дальним?)

Уже поэтому аргумент Путина про "Ни-ког-да" – это демагогия. Он отвечает на то, что его и не спрашивали. То есть, формально, ответ дан, но совершенно не о том.

И уж на то пошло: так кто тогда владелец? Имя, сестра, имя?

Петрова с Бошировым "нашли" в течение суток. Неужели так сложно "найти" хотя бы подставного владельца? Кто-то ведь фигурирует в бумагах? Это ведь так просто – предъявить его и откреститься. Вот с него и спрашивайте.

По всей видимости, с учетом совершенно диких сумм, которые стоит эта пирамида современного Хеопса, предъявить подставного владельца невозможно – в стране считанное число людей легально способны выложить 100 миллиардов на недвижимость.

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