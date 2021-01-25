 

Делиев: Радость и смысл жизни дает семья

25.01.2021, 19:14, Новости дня
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Украинский режиссер, актер, художественный руководитель одесской комик-труппы “Маски” Георгий Делиев в интервью, которое 25 января опубликовано на сайте “Факты”, заявил, что перебрался жить за город.

По словам артиста, природа вдохновляет его на творчество.

“Утром просыпаюсь: солнышко, снег, простор.  И, конечно, радость и смысл жизни дает семья“, – рассказал он. 

Делив признался, что впервые за долгие годы из-за пандемии коронавируса встречал Новый год дома вместе с семьей, а не на гастролях.

“Мне кажется, людям сейчас нужно сосредоточиться на семье, общении с друзьями, единомышленниками, которые имеют положительные взгляды, верят в доброе, хорошее. И тогда начнет потихоньку все в жизни выравниваться”, – заявил артист.

Делиев – советский и украинский режиссер, актер, музыкант, художник. Родился в 1960 году в Херсоне. 

В детстве занимался греблей, легкой атлетикой, баскетболом, волейболом, посещал городскую художественную студию. 

В 1977 году поступил в Одесский инженерно-строительный институт на архитектурный факультет, который окончил в 1982 году. В студенческие годы занимался пантомимой и клоунадой. С 1984 года является участником комик-труппы “Маски”.

Первая супруга артиста Лариса Делиева умерла в 2012 году. В браке у супругов родилась дочь Яна (1983). В 2014 году она стала мамой, родив дочь Алису.

Вместе со второй женой Екатериной Делиевой актер воспитывает сына Николая (2015). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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