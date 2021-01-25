В случае принятия решения о возвращении к адаптивному карантину изменения вступят в силу через семь дней – Шмыгаль

25.01.2021, 19:14, Новости дня

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Украина вернется к адаптивному карантину, ожидает премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом он во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским 25 января, сообщила пресс-служба главы государства.

Шмыгаль сказал, что сейчас в Украине болеют коронавирусной инфекцией 235,7 тыс. человек, 18,6 тыс. из них находятся в клиниках.

Всего, по его словам, в больницах для больных COVID-19 подготовлено 66,3 тыс. коек, из которых 55 тыс. обеспечены подачей кислорода.

“Показатели, которые мы видим сегодня по количеству заболевших, госпитализированных и тех, кто выздоровел, свидетельствуют, что усиленный карантин был эффективным мероприятием. В ближайшее время Минздрав исследует ситуацию в регионах, и в зависимости от показателей мы примем решение о введении адаптивного карантина по отдельным областям. То есть вернемся к зеленым, желтым, оранжевым и красным зонам”, – сказал Шмыгаль.

Он уточнил, что изменения, в случае их одобрения, вступят в силу через семь дней после соответствующего решения.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал “карантин зимних каникул”. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Сейчас, согласно сообщению Шмыгаля, в Украине снова начали действовать ограничения “оранжевой зоны”, которые были в декабре 2020-го.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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