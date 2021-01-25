 

Компания Seagate начала поставки жестких дисков с объемом памяти 20 Тб

25.01.2021, 19:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщают в компании Seagate, они начинают коммерческие поставки новых жестких дисков с огромной емкостью. На данных устройствах можно разместить информацию до 20 Тб.

Первые отгрузки дисков HAMR были осуществлены еще в конце прошлого года. Сегодня производитель заявляет о стабильных поставках своим клиентам.

Кроме того, разработчик заявляет о более высокой производительности своих новых HDD. Они содержат два независимых друг от друга блока магнитных головок, поясняют специалисты компании. Со своей стороны, эксперты называют эти диски одними из лучших на современном рынке для хранения информации. О стоимости устройств представители компании пока не сообщают. Однако это точно не эконом-класс.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.10 / BFM TV – «обстановка царит угрюмая» — Франция напряглась в ожидании возвращения карантина

04.10 / «О передаче власти речь пока не идёт» — France 3 о ситуации в США после госпитализации Трампа

25.01 / Раскрыты цены на гибридный Peugeot 508 PSE

03.07 / Основные валюты резко подорожали по отношению к гривне

01.09 / Английских депутатов обяжут проходить тренинг по борьбе с бессознательным расизмом

02.08 / Коронавирусом переболели более 9 тыс. российских военных

17.12 / Названо возможное российское «противоядие от гиперзвука»

02.08 / Чернокожий баскетболист НБА отказался преклонять колено ради Black Lives Matter

14.10 / В Киргизии рассказали о переговорах по отставке Жээнбекова

30.06 / Верховная Рада может не уйти на каникулы 17 июля – нардеп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска