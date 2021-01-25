Компания Seagate начала поставки жестких дисков с объемом памяти 20 Тб

25.01.2021, 19:12, Новости дня

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Как сообщают в компании Seagate, они начинают коммерческие поставки новых жестких дисков с огромной емкостью. На данных устройствах можно разместить информацию до 20 Тб.

Первые отгрузки дисков HAMR были осуществлены еще в конце прошлого года. Сегодня производитель заявляет о стабильных поставках своим клиентам.

Кроме того, разработчик заявляет о более высокой производительности своих новых HDD. Они содержат два независимых друг от друга блока магнитных головок, поясняют специалисты компании. Со своей стороны, эксперты называют эти диски одними из лучших на современном рынке для хранения информации. О стоимости устройств представители компании пока не сообщают. Однако это точно не эконом-класс.