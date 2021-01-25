Разработчики Google Messages отключат приложение от несертифицированных Android-смартфонов

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25.01.2021, 19:12, Новости дня
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У владельцев несертифицированных смартфонов с операционной системой Android осталось не много времени, в течение которого они еще смогут использовать Google Messages. Как сообщил разработчик приложения, после 31 марта все они будут отключены.

Об этом компания уже разослала соответствующее предупреждение. Речь идет о тех устройствах, которые не прошли сертификацию или пропустили ее. По словам экспертов, проблема коснется в основном владельцев смартфонов Huawei, которым в последнее время приходится мириться и с другими неудобствами.

Разработчик Google Messages внедрил протокол поддержки RCS, который отвечает за защиту переписки. Для того, чтобы его получить, нужно было пройти сертификацию в Google, но изначально она оказалась доступной не для всех.



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