Разработчики Google Messages отключат приложение от несертифицированных Android-смартфонов

25.01.2021, 19:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У владельцев несертифицированных смартфонов с операционной системой Android осталось не много времени, в течение которого они еще смогут использовать Google Messages. Как сообщил разработчик приложения, после 31 марта все они будут отключены.

Об этом компания уже разослала соответствующее предупреждение. Речь идет о тех устройствах, которые не прошли сертификацию или пропустили ее. По словам экспертов, проблема коснется в основном владельцев смартфонов Huawei, которым в последнее время приходится мириться и с другими неудобствами.

Разработчик Google Messages внедрил протокол поддержки RCS, который отвечает за защиту переписки. Для того, чтобы его получить, нужно было пройти сертификацию в Google, но изначально она оказалась доступной не для всех.