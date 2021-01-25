 

Членов казачьих сообществ освободят от платы за услуги вытрезвителей

25.01.2021, 19:11, Разное
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Закон «О формировании казачьих сообществ», над которым сейчас работает Государственная Дума, пополнился пунктом о праве казаков на бесплатное пользование медицинскими вытрезвителями по всей территории Российской Федерации.

Теперь, если в медвытрезвитель будет доставлен член официально зарегистрированной казачьей структуры, он бесплатно получит услуги в полном объёме. Если у него нет при себе удостоверения казака, его можно предъявить в течение 7 дней и тогда счёт аннулируется. В законе особо отмечено, что льгота предоставляется не только реестровым казакам, но и членам общественных казачьих объединений.

«Выпить чарочку до дна» для казака – часть профессии. Своего рода профессиональная вредность. И, разумеется, требовать с казака плату за помощь в такой ситуации – это как брать деньги с раненого солдата за перевязку», – заявил один из авторов закона.

В Ассоциации медвытрезвителей России встревожены этой новостью: «Вытрезвители не имеют иных источников финансирования, кроме платы клиентов, которая составляет всего полторы тысячи рублей. Мы и так на грани нерентабельности. А теперь получается, что в «казачьих» регионах 75 процентов клиентуры будут получать услуги бесплатно! Вытрезвители разорятся, только и всего!» – заявил председатель Ассоциации Лев Мышкин.

Ассоциация медвытрезвителей требует либо заложить в бюджет оплату протрезвления казаков, либо увеличить плату для других категорий населения. В противном случае пьяные люди в казачьей форме останутся замерзать на улице – вытрезвители не станут их подбирать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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