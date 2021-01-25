 

Мнение: “Тарифный майдан”

25.01.2021, 19:06, Разное
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На Украине сегодня проходит "Тарифный майдан". Требуют снижения цены на газ и тарифов на коммуналку.
Так как США этот "майдан" явно не поддерживают, то и перспектив чего-то добиться у него немного.
Впрочем, Порошенко и ОПЗЖ явно намерены извлечь из него политические выгоды https://colonelcassad.livejournal.com/6500666.html
Из существенного – в Житомире протестующие ворвались в горсовет, а в Одессе митингующие моряки перекрыли дорогу на Киев.

Трансляция из Киева.

Киев

Павлоград

Винница

Житомир

Ужгород. Трансляция



О происходящем в Одессе.

Источник: Colonel Cassad



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