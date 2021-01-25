 

Актер Никита Ефремов в деталях рассказал о своей зависимости от алкоголя

25.01.2021, 19:03, Разное
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Никита Ефремов испытал зависимость от алкоголя, но сумел справиться с ней. Актер пояснил о своем нелегком жизненном пути и о том, как он смог вернуться к нормальной жизни.
Сын Михаила Ефремова решил пойти по стопам отца, выбрав профессию актера театра и кино. Однако, как оказалось, Никита Ефремов не только в работе повторяет путь знаменитого родителя. Всем известно увлечение заслуженного артиста Российской Федерации спиртными напитками. Как оказалось, его сын ранее злоупотреблял алкоголем, своей историей звезда поделился с Ксенией Собчак в ходе интервью на ее YouTube-канале.

Впервые свою пагубную привычку актер осознал в 24-летнем возрасте. Причем она едва не стоила ему карьеры. Уже первая работа на съемочной площадке едва не стала его последней ролью. Начинающий артист не мог собраться с мыслями, и был растерян и даже, по его признанию, «невменяемым», что привело к срыву всего съемочного процесса. За такое поведение Никиту Ефремова тогда оштрафовали на более, чем полмиллиона рублей.

Стоит отметить, что близкие и родные актера уже в то время пытались вразумить его. Но все уговоры и аргументы он долгое время упорно игнорировал, и только полностью осознав, что теряет контроль над самим собой, Никита Ефремов взялся за ум. Поняв, что пагубная привычка является серьезным заболеванием, он принял решение лечиться. Напомним, отец звезды театра и кино, Михаил Ефремов сейчас отбывает наказание в одной из колоний Белогородской области. В состоянии алкогольного и наркотического опьянения селебрити сбил насмерть человека, по приговору суда он лишен свободы на 7,5 лет.

Источник: riafan.ru



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