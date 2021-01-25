 

Виктор Баранец рассказал об «уникальной штучке» на вооружении перехватчика МиГ-41

25.01.2021, 19:03, Разное
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Военный обозреватель Виктор Баранец пояснил об уникальной комплектации самолета-перехватчика МиГ-41. Разработка, состоящая на вооружении российского самолета, даст возможность пилоту видеть, что находится позади судна.
Перспективный перехватчик дальнего действия МиГ-41 является разработкой Ростеха. На данный момент проект находится на стадии опытно-конструкторских работ. Виктор Баранец рассказал, что новое воздушное средство сможет не только летать на уровне верхних слоев атмосферы, но и достигать космоса. В целом борт пятого поколения будет по своим боевым характеристикам в огромной степени превышать показатели всех истребителей-предшественников. Вооружения у него будут вынесены как стандартно под крылья истребителя, так и внутрь транспортного средства. Оборудование и вся «начинка» судна выполнены с учетом самых актуальных трендов и инноваций в сфере электроники.

Одними из уникальных ноу-хау самолета являются продвинутая стелс-система, а также специфическое покрытие для охвата радиолокацией самолета всего окружающего пространства. Это лишит гипотетических противников возможности нанесения внезапного удара с тыла по российскому судну-перехватчику. Благодаря оснащению, пилот сможет наблюдать все, что находится не только спереди и по бокам, но и сзади. Точка подвески ракет, являющаяся стандартным показателем в ВВС, здесь превысит 10 единиц. Инновационная разработка позволит получать предупреждение об атаке даже во время управления ракетами «земля — земля» или «земля — воздух».

Следующим из преимуществ самолета является его уникальный силовой агрегат. Он сможет достигать рекордной скорости, также судно сможет перемещать большое количество арсенала. Современные вооружения такого рода укрепят обороноспособность военно-космического комплекса Российской Федерации. Наличием МиГ-41 Москва демонстрирует США и государствам НАТО готовность дать ответ на любые провокации с их стороны у своих границ. Новейший истребитель-перехватчик уже к 2050 году должен стать главной боевой машиной российских военно-воздушных сил.

Источник: politros.com



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