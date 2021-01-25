 

Инфекционист Малышев назвал плюс побочных эффектов вакцины от коронавируса

25.01.2021, 19:03, Разное
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Инфекционист Николай Малышев пояснил о положительной стороне побочных эффектов вакцины от коронавируса. Если после укола у человека появились какие-либо реакции организма на введенный препарат, иммунитет к COVID-19 будет более сильным.
Создатели вакцины «Спутник V» заявили, что антитела к коронавирусу станут сохраняться в течение двух лет. Такие данные показал ученым математический расчет. Массовая вакцинация в РФ уже началась, доктора советуют не пренебрегать прививкой тем, кто находится в группе риска.

Российский Минздрав зарегистрировал «Спутник V» в конце лета прошлого года. Препарат разработали исследователи НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина против COVID-19 стала первой в мире.

В РФ по состоянию на 25 января с момента начала пандемии заболели 3,73869 миллиона человек. Прирост заразившихся коронавирусом за последние сутки составил 19,29 тысячи человек. От COVID-19 уже вылечились 3,150763 миллиона человек, а 69,918 тысячи пациентов скончались.

Источник: ria.ru



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