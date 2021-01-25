Льготная ипотека помогла москвичам улучшить жилищные условия

25.01.2021, 18:50, Разное

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Общий объем выдачи льготных жилищных кредитов в Москве составил 263,5 миллиарда рублей. Половина жилья в столице в 2020 году приобреталась по программе ипотеки с господдержкой, рассказал заммэра Москвы по экономическим вопросам Владимир Ефимов.

Столица является лидером ипотечного кредитования в России. На Москву приходится 27% от всей суммы кредитов, выданной на покупку нового жилья в нашей стране.

Жители столицы продолжают активно пользоваться программой. Благодаря льготной ипотеке многие москвичи получили возможность взять кредит по низкой ставке и улучшить жилищные условия.

Льготная ипотека задумывалась как антикризисная мера, и она дала свой результат, отметила в комментарии для “Дни.ру” доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета, член высшего совета общероссийского движения “Сильная Россия” Наталья Оганова.

“Нашей семьи это тоже коснулось. Моя сестра летом взяла льготную ипотеку, купила квартиру, воспользовалась всеми предоставленными условиями. Они сейчас прекрасно живут в своем жилье, выплачивают ровно такую же цену, которую отдавали за аренду”, – рассказала эксперт.

Оганова напомнила, что благодаря программе льготной ипотеки объем выдачи жилищных кредитов увеличился на 50%. “Раньше средняя ставка по ипотеке была около 9%, а льготная составляет 6,5%. Программа действительно хорошая, я поддерживаю ее продление”, – сказала специалист.

Программа ипотеки с государственной поддержкой была запущена в апреле 2020 года в разгар пандемии коронавируса для поддержки населения и строительной отрасли. Взять кредит на покупку квартиры в новостройке можно по ставке 6,5%.

Мера позволила привлечь в экономику около триллиона рублей. К началу ноября объем выдачи жилищных кредитов побил исторические рекорды. Правительство решило продлить программу до июля 2021 года.