 

Володин призвал повременить со строительством нового парламентского центра

25.01.2021, 18:50, Разное
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Ряд проблем по эксплуатации здания на Охотном Ряду удалось решить, отметил председатель ГД. Фундамент с пустотами был отремонтирован, сохранены Троекуровские палаты, напомнил Володин. Также открылось новое здание Парламентской библиотеки на проспекте Вернадского, добавил спикер.

“Остается нерешенным вопрос с залом пленарных заседаний, ремонта там не было 27 лет”, – сказал Володин.

В советское время зал использовался как кинотеатр, уточнил спикер. Но его ремонт обойдется в десятки раз дешевле, чем новый парламентский центр, отметил председатель ГД.

Напомним, что новое здание Парламентской библиотеки открылось 13 января на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Здание рассчитано более чем на миллион мест хранения. Значительную часть коллекции составляют энциклопедии, справочники, словари. Также в здании можно проводить мероприятия, в том числе по видеосвязи.



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