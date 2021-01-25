«Главкосмос» рассказал о планах запустить туристов на орбиту в 2022-2023 годах

25.01.2021, 18:36, Новости дня

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С 2022 по 2023 год четыре человека смогут занять места в кораблях «Союз МС» в качестве космических туристов, рассказали в «Главкосмосе» (предприятие «Роскосмоса»).

В компании отметили, что сейчас с «Роскосмосом» прорабатывается возможность предоставления мест не только в кораблях для коммерческих полетов, но и в рамках уже запланированных федеральных полетов, передает ТАСС.

Также в «Главкосмосе» рассказали, что корабли для коммерческих полетов в 2022 и 2023 годах уже строятся.

На данный момент компания ведет переговоры с возможными партнерами по продаже коммерческих мест в пилотируемых кораблях «Союз МС». Ближайший полет космических туристов запланирован уже на конец этого года, сообщили в компании.

В «Главкосмосе» также рассказали, что программа полетов к МКС на 2021 год уже сформирована, составы экипажей уже определены, все участники полета проходят предполетную подготовку в ЦПК им. Ю. А. Гагарина.

Ранее гендиректор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов рассказал о том, что компания предлагает космическим туристам полеты на Международную космическую станцию на нестандартный период – до 30 дней.

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что в конце 2021 года на МКС отправятся два космических туриста.

В 2019 году Роскосмос и Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до конца 2021 года.

Напомним, РКК «Энергия» и Space Adventures Inc. подписали контракт, согласно которому в 2023 году турист впервые совершит выход в открытый космос.