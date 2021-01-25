Китай обещал завершить в срок подготовку к Олимпиаде-2022 в Пекине

25.01.2021, 18:36, Новости дня

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Подготовительная работа к зимним Олимпийским играм в Пекине идет успешно, Китай уверен, что сможет в срок завершить подготовку, несмотря на пандемию, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Уверен, что при поддержке всех вовлеченных сторон китайская сторона сможет в срок завершить все подготовительные работы, обеспечить, чтобы зимние Олимпийские игры в Пекине увенчались полным успехом», – сказал Си Цзиньпин в телефонном разговоре с главой МОК Томасом Бахом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По словам председателя КНР, благодаря высокому вниманию правительства Китая и поддержке китайского народа подготовительная работа к зимним Олимпийским играм в Пекине идет очень успешно, несмотря на влияние пандемии.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе Олимпийских игр на 2021 год, они начнутся 23 июля. То же коснулось Паралимпийских игр.