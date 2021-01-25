РВИО представило книгу об освобождении Европы от нацизма

25.01.2021, 18:36, Новости дня

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Создание объективного образа русского солдата и Красной Армии и борьба с насаждаемым на Западе «образом русского дикаря» – одна из главных целей книги «Освобождение Европы от нацизма 1944-1945 гг.: проблемы научной интерпретации», представленной Российским военно-историческим обществом (РВИО).

Презентация прошла в понедельник в Москве. Труд был подготовлен к 76-й годовщине освобождения Красной Армией узников концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим), передает ТАСС.

Как сообщил директор департамента науки и образования РВИО Юрий Никифоров, книга стала коллективной работой российских историков, над ней трудились специалисты Российского военно-исторического общества, Института российской истории Российской академии наук (РАН), научного совета РАН по фундаментальным вопросам российской и зарубежной истории. «Книга стала результатом многократного обсуждения на различных экспертных площадках, составной частью нашей общей работы по осмыслению и проработке не просто истории войны, но и того, как она сегодня понимается и интерпретируется», – отметил он.

Главной темой, по его словам, была выделена освободительная миссия в Европе, не просто история боевых действий, но разговор о том, от чего освободили Европу в 1945 году, о нацизме как о зле.

Ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор Елена Сенявская подчеркнула, что книга прежде всего создает объективный образ Красной Армии. По ее словам, понятие освободительной миссии в Европе на сегодняшний день часто подменяется разговором о советской оккупации стран Восточной Европы. «Целенаправленно создается негативный образ Красной Армии как банды мародеров, насильников, убийц мирного населения в отличие от якобы благородных западных союзников. (…) Полностью игнорируется исторический контекст, ход событий, причинно-следственные связи, меняются местами палачи и жертвы. В результате в западное сознание последовательно внедряется образ русского дикаря, осквернившего культурную Европу», – уточнила она.

Как рассказала Сенявская, тема освободительной миссии в современной международной ситуации приобрела особую остроту сразу на нескольких уровнях. Во-первых, она имеет политическую актуальность, поскольку искажение освободительной роли СССР в Победе над фашистской Германией и милитаристской Японией направлено на подрыв международного положения современной России, считает историк.

Второй причиной она назвала экономическую актуальность, так как за попытками представить Красную Армию в качестве оккупанта, нанесшего странам материальный ущерб, следуют материальные претензии, которые якобы обязана возместить современная Россия. В-третьих, актуальность объясняется внутрироссийскими процессами. «Когда массовый подвиг страны и ее народа пытаются подменить образом варваров, совершающих массовые преступления, удар наносится на ядро самосознания народа. А травмированное национальное сознание фактически лишает страну будущего, так как лишает народ самоуважения и выбивает психологическую опору для развития», – заметила научный сотрудник Института российской истории РАН.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «верхом цинизма» утверждения о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну.

В свою очередь доктор исторических наук Елена Малышева пояснила, что влияние РФ в различных регионах мира тревожит Запад. Он пытается формировать негативный образ России, представляя ее как агрессора, развязавшего Вторую мировую войну.