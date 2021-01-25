 

В Госдуме предложили сделать платным приём жалоб от населения

25.01.2021, 18:31, Разное
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Парламентский комитет по коммуникации с населением подготовил законопроект о введении платы за письменные обращения граждан к представителям законодательной и исполнительной власти. Согласно тексту документа, предлагается разработать единый стандарт тарифа, в зависимости от количества знаков в обращении. 

«Мы решили проанализировать количество и качество обращений к депутатам Госдумы за 2020 год. Около половины из них тематически дублируют друг друга – жалобы на маленькую пенсию, плохие дороги, отсутствия газификации, а кто-то вовсе не может оформить собственность, что вовсе не в компетенции Госдумы, а в компетенции нотариуса. В итоге количество обращений препятствует эффективной работе органов власти: отнимает у депутатов время и мешает писать законы. Поэтому ввод платы решит сразу несколько проблем: от наполнения бюджета до уменьшения реального недовольства граждан. Если человеку действительно нужно решить проблему, то он заплатит и не кому попало, а непосредственно в бюджет», – пояснил депутат Константин Макаров.

Законопроект будет действовать не только в федеральных, но и региональных органах власти. В случае обращений на федеральном уровне тариф составит 100 рублей за 1 тысячу знаков, на региональном уровне – 50 рублей. От такого нововведения депутаты рассчитывают ежегодно наполнять бюджет на сумму 10-20 млрд рублей. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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