Контрразведка СБУ задержала разведчика “ЛНР”

25.01.2021, 18:24, Новости дня

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Контрразведка Службы безопасности Украины провела спецоперацию, в ходе которой задержала участника незаконных вооруженных формирований, воевавшего на Донбассе против украинских военнослужащих. Об этом 25 января сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи и оперативники спецслужбы установили, что житель Луганской области в 2014 году присоединился к так называемому “3-му Станично-Луганскому батальону десантно-штурмовой бригады” террористической организации “ЛНР”.

Впоследствии он продолжил преступную деятельность в должности разведчика. По данным СБУ, боевик выполнял разведывательные задания в районе Станицы Луганской и Чернухино Луганской области, а также Дебальцево Донецкой области.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Помимо этого, правоохранители намерены сообщить задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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