Жена скандального таможенника Пудрика купила элитную квартиру у Черного моря – СМИ

25.01.2021, 18:24, Новости дня

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Семья замруководителя Одесской таможни Дениса Пудрика приобрела квартиру в элитном ЖК “Пространство на Донского, 59”, расположенном в Одессе неподалеку от моря. Об этом сообщает “Цензор.нет”.

На видео, которое появилось в сети, таможенник в рабочее время посещает один из домов элитного ЖК. В холле он говорит с группой людей, после чего на лифте поднимается в квартиру.

Как свидетельствует выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которую приводит издание, жена чиновника, Наталья Пудрик, 23 декабря 2020 года стала владелицей квартиры именно в этом доме. Теперь ей принадлежит помещение №49 общей площадью 55.8 м².

Фото: censor.net

Стоимость аналогичной квартиры при покупке “от застройщика” составляет $60-70 тыс (при наличии ремонта и террасы). На вторичном рынке аналогичные квартиры продаются еще дороже, поскольку комплекс находится у моря и позиционируется как “самый зеленый жилой квартал на Фонтане”, отмечает издание.

Пудрик работает на госслужбе с 1998 года. Согласно его декларации, поданной в апреле 2020 года, кроме элитных автомобилей и ценных часов он является владельцем недвижимого имущества в Киеве, Донецке, Крыму и в Турции.

С 2005-го он в разные периоды возглавлял Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую и Львовскую таможню. С 4 июня 2013 года по 5 мая 2014 года занимал должность начальника Крымской таможни Министерства доходов и сборов Украины. Он не уволился в этот период по собственному желанию, как этого требовал закон Украины об очистке власти, и попал под люстрацию: в марте 2015 года его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. Чиновник подал иск об отмене данного решения, суд его удовлетворил в январе 2020 года.

В августе 2020 года Пудрик стал и.о. главы Одесской таможни. Его назначение на этот пост критиковал бывший председатель Одесской облгосадминистрации, ныне глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. Он называл Пудрика “этим типом” и “старым “профессионалом”.

21 октября пресс-центр Гостаможенной службы сообщил, что он уволен из-за “отрицательных результатов работы таможни в течение двух месяцев”. Однако чиновник остался на должности замглавы руководителя ведомства.

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