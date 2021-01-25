 

Google пригрозил заблокировать свой поисковик в Австралии

25.01.2021, 18:24, Новости дня
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Корпорация Google пообещала отключить свою поисковую систему в Австралии, если местные законодатели примут новый Кодекс игроков медиарынка. Об этом 22 января заявила управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

Законопроект, который сейчас рассматривают власти Австралии, предусматривает, что Google должен будет платить местным СМИ за размещение их новостного контента на своих платформах, отмечает ABC. В Google заявили, что это нарушит работу их поисковика Google Search.

В корпорации подчеркнули, что работа их поисковика построена на возможности бесплатно связаться с любым веб-сайтом. В Google отметили, что большинство компаний приветствовали тот факт, что ссылки на них пользователи могли найти в Google Search, но если кто-то был против, то они могли отключить эту возможность.

“Но законопроект разрушил бы эту систему в одночасье, заставив Google платить отдельным издателям за эти ссылки. Не за сами статьи: только за ссылки, которые появляются в ваших результатах поиска, и краткое описание под ними”, – отметила управляющий директор компании.

Сильва назвала австралийский законопроект “скользкой дорожкой”. Также она выразила недоумение, почему Google, согласно законопроекту, придется платить СМИ, но не другим представителям бизнеса, ссылки на чьи сайты появляются в поисковике.

Корпорация предложила альтернативное решение вопроса: заключить с австралийскими СМИ сделку на базе сервиса Google News Showcase, которая предполагает выплаты за новостной контент. В решение проблемы компания намерена вложить $1,3 млрд в течение трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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