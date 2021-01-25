В «Вымпелкоме» появится витруальный помощник с искусственным интеллектом

25.01.2021, 18:23, Новости дня

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Российская компания «Вымпелком» заявила о намерении внедрить новый сервис – виртуального помощника, который будет обладать искусственным интеллектом.

Основной задачей ИИ станет помощь конкретному пользователю в поиске новых сервисов и приложений, уточняет разработчик. Новизна состоит в индивидуализации услуги.

Если ранее помощник работал, так сказать, на среднестатистического абонента, то теперь при помощи искусственного интеллекта он станет сначала изучать круг интересов хозяина гаджета, а уж затем предложит ему те продукты, которые, с большой вероятностью, подойдут именно ему. Маркетологи «Вымпелкома» надеются, что благодаря такой услуге смогут существенно повысить конкурентоспособность компании.