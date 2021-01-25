 

Анонсирован выпуск смартфона Redmi с чипсетом Dimensity 1200

25.01.2021, 18:23, Новости дня
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Как сообщили представители компании-разработчика, вскоре на рынок выйдет новый смартфон Redmi, в основу которого будет положен чипсет Dimensity 1200, выпущенный в MediaTek.

Эту новость сообщил Лу Вейбинг, занимающий должность генерального менеджера Redmi. По его словам, новое мобильное устройство получит статус флагманского и появится на рынке еще в 2021 году.

Также эксперт сообщил, что чипсеты Dimensity 1200 изготавливаются по техпроцессу 6 нм. Процессор содержит восемь ядер. Из них четыре – это Cortex-A78, и еще столько же – Cortex-A55. Тактовая частота основного ядра составляет 3,0 ГГц. Кроме того, в гаджете будет использован графический процессор Mali-G77 MC9. Об остальном разработчик сообщит позже.



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