 

Ученые: Новый штамм коронавируса B117 может унести на 30-40% больше жизней

25.01.2021, 18:14, Разное
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Ученые после проведения исследований отметили, что новый штамм коронавируса, найденный в Великобритании, может унести на 30-40% больше жизней пациентов. B117, по словам экспертов, от 50 до 70% опаснее, чем его предшественники.
В ходе многочисленных экспериментов исследователи установили, что новый штамм B117 может привести к резкому росту заболеваемости. При этом, специалисты руководствовались данными, полученными из небольшой выборки. Новый тип коронавируса уже зафиксировали в 50 государствах мира, поэтому исследователи изучают этот штамм подробнее.

По словам доцента Стюарта Турвилла, который представляет австралийский Университет Нового Южного Уэльса, у COVID-19 существует много мутаций, при этом, подобная ситуация наблюдается и с B117. В организме пациента мутация вирусов происходит постоянно, поэтому исследователи исчисляют количество штаммов миллионами. Стюарт Турвилл поспешил успокоить больных, так как проверенных оснований считать, что новые образцы коронавирусной инфекции будут летальнее, чем предыдущие, пока нет.

Учеными, которые работают в Университете Британской Колумбии, а также их коллегами из Университета Куинс, был разработан прибор, определяющий степень заразности штаммов COVID-19.

Источник: potokmedia.ru



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