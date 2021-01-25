 

Вирусологи рассказали, как холод влияет на COVID-19

25.01.2021, 18:14, Разное
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Отечественные вирусологи рассказали, как холод влияет на коронавирус. Низкие температуры, предположительно, могут снизить распространение COVID-19.
Представитель Минздрава РФ Сергей Токарев предположил, что, вероятнее всего, будет отрицательная динамика. Связано это с тем, что из-за плохой погоды люди останутся дома, а значит социальных контактов станет меньше и, соответственно, случаев заражения тоже. Так, вынужденная изоляция снизит в разы распространение коронавируса.

Его коллега Алексей Аграновский уверен, что мороз никак не влияет на инфекцию SARS-CoV-2. Сам вирус не умирает из-за изменения температуры: на улице он как летом, так и зимой практически не распространяется.

Коронавирус зачастую можно подхватить в закрытых помещениях. Поэтому в магазинах, супермаркетах и местах массового скопления людей медики рекомендуют пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Источник: ura.news



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