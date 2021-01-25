 

Диетологи рассказали, как снизить «плохой» холестерин

25.01.2021, 18:14, Разное
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Высокий холестерин вызывает серьёзные проблемы со здоровьем. Зарубежные диетологи дали несколько советов, как снизить уровень «плохого» ЛПНП.
Консультант по здоровому питанию Коррин Тойн советует заправлять салаты рапсовым маслом, а также оливковым, употреблять больше овощей, фруктов и продуктов, которые богаты клетчаткой. Это цельнозерновая пища, орехи и семена. Необходимо жирные сорта мяса и фастфуд заменить рыбой, птицей и бобовыми, а ещё ограничить жареные блюда, лучше готовить еду на пару.

В ходе проведённых исследований было выявлено, что при подобном питании у пациентов уровень полезного холестерина пришёл в норму. Также стабилизировалось кровяное давление, улучшилась работа сердца, сосудов и желудочно-кишечного тракта.

Доктор советует в борьбе с вредным холестерином отказаться от курения и употребления алкоголя. Нужно убрать из рациона трансжиры, а ещё сбросить вес и заняться спортом. Рекомендованы ходьба и плавание.

Источник: www.express.co.uk



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