Опрос выявил посттравматическое расстройство из-за пандемии у каждого седьмого

25.01.2021, 18:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



1

минута

Ученые австралийского Университета Флиндерса (Flinders University) провели онлайн-опрос с участием 1040 жителей из пяти западных стран с целью проанализировать стрессовые реакции на изоляцию и страхи, связанные с COVID-19. В частности, исследователи сосредоточились на таких проявлениях стресса, как повторяющиеся тревожные мысли, беспокойство и размышления о пандемии.

Абсолютное большинство респондентов сообщили о том, что переживают стресс из-за происходящего. У 13,2% исследователи выявили признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) – тяжелого психоэмоционального состояния, которое может сопровождаться тревожностью, бессонницей, депрессией, паническими атаками. Как правило, ПТСР возникает уже после травмирующих событий, но может также появиться из-за мучительного ожидания катастрофы.

По мнению авторов исследования, у респондентов это состояние вызвано постоянными страхами за свое здоровье, а также здоровье близких людей. Примечательно, что лишь 2% из общей выборки сообщили о том, что столкнулись лично с COVID-19, еще у 5% заболели близкие родственники или друзья.

«У большинства участников опроса травматический стресс был связан с возможными опасными для жизни событиями в будущем — заражение, болезнь, потеря работы», – сообщили ученые, отметив, что немалую роль в этом сыграли средства массовой информации. По мнению авторов исследования, психологические последствия от затяжного травмирующего стресса могут длиться месяцы и годы.

Ранее Королевский колледж Лондона (King’s College London) опубликовал результаты исследования психологического состояния врачей и медсестер «красных зон», которые оказались еще более удручающими: около половины (39,5%) медиков имеют симптомы тяжелого ПТСР. Почти каждый седьмой (13,4%) опрошенный сообщал о желании умереть или причинить себе вред. У 6,3% респондентов выявлены симптомы тяжелой депрессии, 11,3% страдают тревожным расстройством, 7,2% сотрудников «красных зон» признались, что стали больше выпивать.

«Вероятный уровень посттравматического стрессового расстройства у медицинского персонала в девять раз выше, чем у населения в целом, и вдвое больше, чем у недавних ветеранов боевых действий», – написал Нил Гринберг (Neil Greenberg) из Института психиатрии, психологии и нейробиологии Королевского колледжа Лондона, главный автор исследования.