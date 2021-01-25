Эксперт Корнеенко заявил о влиянии санкций на Белоруссию: Экономика приближается к тупику

25.01.2021, 18:02, Разное

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Эксперт рассказал, что если бы западное сообщество отказалось ввести санкции, то обстановка в Белоруссии была бы гораздо хуже и страшнее. По его словам, президент Александр Лукашенко соизмеряет для себя угрозу потери власти и негативные последствия ограничений.

Корнеенко заявил, что экономика страны “приближается к тупику”, и скоро власти будут вынуждены освободить всех политзаключенных. Политик напомнил, что весной 2012 года положительно разрешился конфликт режима с оппозиционером Андреем Санниковым: его помиловали после вмешательства Запада.

Персональные санкции тоже имеют эффект. Чиновники и силовики не на шутку обеспокоены тем, что не могут посетить страны Европы. “Думаю, санкции нужно расширять и обязательно включить туда категорию пропагандистов”, – приводит слова Корнеенко UDF.by.

В конце 2020 года Евросоюз ввел санкции в отношении ряда официальных лиц Белоруссии и компаний за фальсификацию выборов президента и насилие на митингах. Представитель организации Петер Стано на прошлой неделе сообщил, что ограничения пока не дали никакого эффекта, так как репрессии не прекратились.