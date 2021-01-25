 

Володин призвал верить Путину, а не фейкам

25.01.2021, 18:02, Разное
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“Если удастся разрушить институт президентства, его ничем не заменишь. Дальше пойдет разрушение страны. Это понимают и оппозиционные партии, представленные в Госдуме”, – сказал Володин.

Западу нужна ослабленная Россия – разрушенная и в долгах, уверен спикер. Он назвал скандального блогера Алексея Навального инструментом влияния западных стран и пешкой в руках их спецслужб.

Володин призвал внимательно проанализировать, что случилось с блогером в Сибири. Спикер ГД напомнил, что Германия до сих пор не ответила на запросы России о передаче материалов, включая лабораторные исследования.

Комментируя публикации о якобы дворце президента в Геленджике, Володин подчеркнул, что не видел, что глава государства когда-либо посещал это место. “Почему ему это приписывают?” – возмутился председатель ГД.

Сам президент на встрече со студентами назвал эти публикации “промывкой мозгов россиянам”.



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