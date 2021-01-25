 

В Архангельске налетчика вычислили по необычной походке

25.01.2021, 17:46, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Полицейские раскрыли разбойное нападение на банк в Архангельской области с ущербом более 21 млн рублей, вычислив преступника по «особенностям поведения», которые характерны для тяжелоатлета, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Неизвестный 30 декабря проник в служебное помещение и с использованием газового баллончика открыто похитил у сотрудника банка инкассаторскую сумку, в которой были рубли и иностранная валюта – ущерб превысил 21 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»), передает РИА «Новости».

Волк сообщила, что подозреваемые в разбойном нападении на отделение кредитной организации задержаны. По ее словам, ходе оперативной работы полицейские, просмотревшие записи с камер видеонаблюдения, обратили внимание «на особенности поведения злоумышленника, которые характерны для спортсмена, занимавшегося тяжелой атлетикой». «Изучая личности возможных фигурантов преступления, сотрудники полиции установили человека с подобным увлечением», – сказала она.

Представитель МВД отметила, что была установлена причастность к преступлению двух жителей Архангельска, один из них – руководитель службы безопасности торгового центра, другой – сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка.

«Большая часть похищенных денег изъята при обысках в квартире родственников одного из злоумышленников. Тайник был оборудован внутри пианино. У его возможного соучастника крупная сумма была обнаружена в подкапотном пространстве принадлежащего ему автомобиля», – добавила Волк.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос о мере пресечения. По данным местных СМИ, ограблено было отделение «Сбербанка» на проспекте Ломоносова в Архангельске.

Ранее СУ СК по Марий Эл сообщало, что дело подозреваемого в нападениях на женщин в Йошкар-Оле с ножом и в их ограблении отправили в суд, его вычислили по окуркам и шапке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Британский ученый пророчит 1000-летнюю жизнь кому-то из новорожденных

16.12 / Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак «российских хакеров»

03.12 / Грузовой Boeing 747 экстренно сел в аэропорту Новосибирска

27.06 / Ремесло: Сторонники Навального могут готовить провокации на голосовании по Конституции

13.11 / ФСБ выявила сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах России

10.09 / Шовковский завел дома львенка со скверным характером

03.09 / Владимира Андреева проводили в последний путь аплодисментами

15.07 / Найден способ борьбы с генетическими заболеваниями

31.07 / Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

06.11 / Путин обсудил с президентом Аргентины поставки российской вакцины «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска