Ледяная глыба упала с крыши на ребенка под Тверью

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25.01.2021, 17:46, Новости дня
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Следователи СУ СК РФ по Тверской области завели уголовное дело по факту травмирования восьмилетнего ребенка ледяной глыбой в ЗАТО Озерном, сообщила пресс-служба ведомства.

«По факту травмирования восьмилетней девочки из-за падения ледяной глыбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления (…) «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 25 января с крыши дома №16 по улице Ленинградской ЗАТО Озерный Тверской области на восьмилетнюю девочку упала ледяная глыба, причинив тяжкий вред здоровью. Отмечается, что с полученными травмами ребенка госпитализировали в больницу.

«Установлено, что обслуживанием указанного дома занимаются работники муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания Комсервис ЗАТО Озерный», которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по содержанию дома», – уточняется в сообщении.

В ведомстве добавили, что действиям лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке снега с крыши дома, дадут юридическую оценку.

В 2019 году в Самаре 13-летняя девочка была госпитализирована в результате падения с крыши наледи. Ледяная глыба сломала подростку грудные позвонки и поясничный отдел.



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