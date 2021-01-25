Костыря: Виртуальная и дополненная реальность – новый шаг в эволюции образования, который изменит учебный процесс

25.01.2021, 17:36, Новости дня

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Новый шаг эволюции образования?

В начале нового года хочется поделиться чем-то положительным. Поэтому решила написать небольшую колонку о качественных изменениях, которые могут трансформировать образование. Новые технологии значительно изменили образовательный процесс в последние годы и стали неотъемлемой его частью. Теперь целые учебные курсы и даже получение образования доступно дистанционно через онлайн-платформы и инструменты. Сегодня все больше коллег и ученых говорят, что виртуальная и дополненная реальность является новым шагом в эволюции образования и может изменить способ обучения.

До сих пор, считают эксперты, все инструменты и технологии для образования были направлены на облегчение доступа к фактам и исследованиям. И это упростило доступ к знаниям и фактам для широкого круга людей: поисковые системы и открытые базы данных позволяют людям почти мгновенно получить необходимые факты и информацию.

Однако образование до сих пор имеет две существенные проблемы: оно базируется фактически на старой системе накопления и передачи фактов, из-за чего для многих людей возникает проблема понимания информации из-за ее избыточного количества.

Виртуальная и дополненная реальность могут это изменить, поскольку может позволить пользователям не только видеть нужную информацию, но и взаимодействовать с объектами и поощрять обучение. Технология виртуальной реальности поможет студентам не только представлять незнакомые или далекие объекты и предметы, а непосредственно видеть их, осматривать и исследовать. Археологи и историки могут “путешествовать” по античным городам, химики и биологи – видеть и изучать молекулы или клетки или глубины морей и океанов, медики – изучать органы и строение тела человека и проводить виртуальные учебные операции, театралы – могут репетировать или даже ставить новые спектакли. Фактически студенты смогут учиться через практические упражнения и погружения в виртуальный контекст. Студентов будет гораздо легче держать вовлеченными в учебном процессе, развивать их креативность, улучшить восприятие информации, особенно визуалам.

Одним из таких приложений виртуальной реальности для обучения является Google Expeditions, которое позволяет людям со смартфоном “путешествовать” от Великой стены в Китае до поверхности Марса, которые им было бы трудно посетить в реальности. Конечно, виртуальная реальность никогда не сможет заменить реальные путешествия, но позволяет получить опыт. Другим примером такого учебного приложения виртуальной реальности является VR Space, в котором студенты могут изучать астрономию – могут видеть, чувствовать и взаимодействовать со звездами и галактиками, узнать, как солнечная система функционирует, и приобщиться к межпланетным путешествиям, и все это в аудитории.

Появились компании, которые предлагают наборы виртуальной и дополненной реальности для обучения от сада до университета. Детям предлагают изучение окружающего мира через виртуальную реальность, а обучение в школе – улучшить углублением его в виртуальный контекст. В Британии начальной школе предлагают применять специальные комнаты, на стены которых проецируется изображение, а для средней – использовать шлемы виртуальной реальности.

Образовательные приложения виртуальной и дополненной реальности позволят улучшить обучение в группах через социальное взаимодействие и коммуникацию друг с другом, учиться дистанционно, но фактически находиться в одной “комнате” вместе с преподавателем и коллегами. Преподаватели смогут вместо “передачи” готовых знаний и фактов сосредоточиться на создании условий для изучения и исследования.

Виртуальная реальность в образовании уже шагает, и безусловно, она изменит мир, который мы знаем – студенческие аудитории будут новейшей средой познания с технологией виртуальной и дополненной реальности, которые помогут привлечь студентов к обучению. Конечно, виртуальная реальность не может полностью заменить “живой” учебный процесс, но может значительно его улучшить, сделать более интересным и эффективным.

Для Украины 2020 год стал годом инновационных решений и IT-разработок в сфере образования, что позволило творчески подойти к созданию новых динамических форм обучения и трансформации нынешних. Новые тренды и переход всего мира в диджитал привели к активным шагам вперед в образовательной сфере, но как быстро виртуальная реальность станет украинской реальностью, в условиях того, что до сих пор не все точки нашего государства имеют качественное интернет покрытие, остается без ответа.

Источник: “ГОРДОН”

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