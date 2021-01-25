В Одессе и области снова “заминировали” детские сады и школы. В этот раз – почти 400 учебных учреждений

25.01.2021, 17:36, Новости дня

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25 января на электронный адрес полиции Одесской области снова пришло письмо о якобы заминированных учебных учреждениях, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители проверяют информацию о возможном минировании 373 детских садов, школ, лицеев и других учебно-воспитательных заведений.

В течение последнего месяца это как минимум четвертое сообщение о подобном массовом “минировании”. Все они приходят на электронную почту полиции.

13 января в городе проверяли сообщение о минировании 26 детских садов, Малиновского райсуда и здания облпрокуратуры, оно оказалось ложным. Через два дня пришел email о минировании 185 детсадов. На проверку ушел весь день, в процессе были задействованы 33 группы (почти 100 полицейских), ни одного взрывоопасного предмета не обнаружили, информировали в полиции.

20 января правоохранители получили еще одно такое сообщение, в письме речь шла уже о 186 детских садах Одессы, проверка завершилась к вечеру того же дня, бомб тоже не нашли.

Из-за инцидента 15 января по факту заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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