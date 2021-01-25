 

“Улыбка обезьяны”. Пианист Хмара рассказал рецепт любимого коктейля

25.01.2021, 17:36, Новости дня
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Украинский композитор и пианист Евгений Хмара в эфире передачи “Без краватки”, которая размещена 24 января на YouTube-канале “НЛО TV”, рассказал, как готовится его любимый коктейль “Улыбка обезьяны”.

“Я его очень люблю и умею готовить. Он безалкогольный. В него входят сливки, банан, молоко, два сока и мороженое”, – поделился  рецептом музыкант.

ВИДЕОРецепт коктейля от Хмары можно послушать, начиная с 05.30. Видео: НЛО TV / YouTube

Хмара – лауреат международных музыкальных конкурсов, обладатель Голливудской премии импровизаторов. В детстве занимался карате. Имеет коричневый пояс. 

Хмара женат. Вместе с женой Дарьей Ковтун воспитывает двоих детей – сына Николая (2017) и дочь Веру (2019).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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