 

В этом году ноутбуки получат высокочастотные OLED-экраны

25.01.2021, 17:34, Новости дня
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Лидером в этом процессе, скорее всего, станет компания «Самсунг», считают эксперты. Южнокорейский производитель уже заявил о готовности устанавливать OLED-экраны на ноутбуки. При этом частота обновления картинки на них составит 90 Гц.

Samsung обещает выпустить первые устройства с такими показателями еще до конца текущего квартала. Напомним, что до сих пор на ноутбуках можно было увидеть OLED с частотой всего 60 Гц. Однако, принесет ли все это возможность сделать картинку по-настоящему качественной.

Эксперты напоминают, что сама технология OLED не только не уступает LCD, но и значительно превосходит ее. На самом деле 90 Гц в первом случае дают такой же уровень размытия, как 120 Гц во втором. Об этом необходимо помнить пользователям, чтобы правильно понимать, что происходит.



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