Названы модели iPhone, для которых будут доступны обновления до iOS 15

25.01.2021, 17:34, Новости дня

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Компания Apple объявила о грядущем обновлении операционных систем до уровня iOS 15. Однако их смогут установить не все смартфоны, выпущенные под данным брендом.

Например, три модели iPhone, выпуск которых начался в 2015-16 годах, останутся без обновлений. Как сообщают специалисты, разработчик ПО и так готовил их к отключению, о чем было заранее сообщено пользователям.

Речь идет о первом поколении смартфонов 6s, 6s Plus и SE, уточняют в компании Apple. Они явно устарели, а потому вполне естественно, что использовать такие гаджеты будут только явные ретрограды или люди, доя которых технические возможности современных смартфонов не важны. Кроме того, планшеты iPad mini 4, Air 2 и ‌iPad‌ 5 также останутся в стороне.