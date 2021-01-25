 

Подготовлен достойный наследник Xiaomi Mi Mix 3: слайдер с гибким экраном, заходящим на заднюю панель

25.01.2021, 17:24, Разное
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Новый флагман готовит к выходу компания Xiaomi, смартфон станет достойной заменой популярного Mi Mix 3. Согласно данным, обнародованным в Сети, слайдер получит гибкий экраном, заходящий на заднюю панель с функцией смещения.
После выпуска смартфона Xiaomi Mi Mix 3 многие поклонники китайского бренда ждали флагман, похожий на него по характеристикам. Сейчас корпорация подготовила устройство, способное повторить успех знаменитого аппарата. Новый девайс выполнен в формфакторе слайдера, при этом у него гибкий экран. Более того, дисплей заходит на заднюю крышку и имеет отельный модуль фронтальной камеры.

Инновационный дисплей занимает практически все пространство передней панели и более половины крышки. Технология позволила использовать тыльную сторону, как еще одна площадка для полноценного отображения рабочего стола, а не просто уведомлений. При этом она сдвигается посредством голосовой команды, такого решения не было ранее ни у одного из конкурентов Xiaomi. После перемещения экрана всего на пару сантиметров открывается селфи-объектив, кроме voice-команды, пользователь может сдвинуть дисплей также постукиванием по крышке.

Документация и рендеры нового гаджета от китайского IT-гиганта обнародована инсайдерами. Над изображениями работал один из самых востребованных промышленных дизайнеров Саранг Шет. Остальные подробности аппарата, как и разрешение камер, а также ряд других «изюминок» флагмана, станут известны позже после официальной презентации. Стоит отметить, что, несмотря на сорвавшийся выпуск Alpha-модификации, Mi Mix 3 до сих пор пользуется спросом, его стоимость составляет порядка 45 тысяч рублей.

Источник: www.ixbt.com



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