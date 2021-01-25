Глызин, Шура, Катя Лель, Пугачева: Российские звезды рассказали о встречах с НЛО

25.01.2021, 17:24, Разное

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В прессе и в интернете можно найти немало свидетельств о встрече людей с якобы космическими кораблями пришельцев в разных точках земного шара. О встрече с чем-то вроде НЛО заявляли не только обычные граждане, но и звезды шоу-бизнеса, Кендрик Ламар, Мик Джаггер, а также российские селебрити.

Тарелка для Глызина

Певец Алексей Глызин встретил что-то похожее на НЛО в 1990-х годах, увиденное артист до сих пор считает одним из самых главных событий своей жизни. На тот момент эстрадная звезда находился на Урале, замеченное им парящее ранним утром в небе транспортное средство состояло из двух полусферических элементов. Изнутри данный объект ярко светился, его диаметр достигал порядка полусотни метров. Сначала «тарелка» зависла в небе, после чего словно растворилась в воздухе. Причем свидетелями описываемых селебрити событий были и другие люди. И сейчас Алексей Глызин верит в загробную жизнь, а также интересуется информацией об иных измерениях.

Добрый знак небес для Шуры

Знаком с необычными явлениями и певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура. Встреча с предполагаемым кораблем космических гостей произошла у звезды порядка восьми лет назад. Причем гости из другой планеты или галактики посетили артиста во время съемок его очередного клипа. В небе появилось что-то вроде летающей тарелки, быстро приближающейся к земле. При этом исполнитель был очень уставшим после гастролей, из-за чего поначалу принял увиденное за иллюзию или, в крайнем случае, метеорит. Однако поняв, что это нечто ранее не встречавшееся в его жизни, Шура очень сильно испугался. Спустя несколько минут неизвестный объект в небе исчез, и артист успешно и без инцидентов завершил работу над роликом. С тех пор он считает описанное событие проявлением благосклонности судьбы к его работе.

Инопланетная слежка за Катей Лель

Певица Катя Лель и вовсе утверждает, что неопознанные летающие объекты не просто встречались в ее жизни, но и следят за ней. На странице своего профиля в соцсети Instagram артистка обнародовала некий видеоролик, на котором запечатлены «доказательства» ее слов. Более того, сама исполнительница хитов «Муси-пуси» и «Джага-джага» считает, что вскоре планету ожидают события, которые окончательно разгонят тьму. Таким образом, на Земле воцарится мир и будет реализован Божий замысел. Стоит отметить, что высшие силы посещали Катю Лель еще много лет назад, о чем она также писала в Сети. При этом и сама исполнительница уже успела побывать на корабле пришельцев. Они забрали у нее несколько зубов, и даже показали свой летательный аппарат. Свидетельницей необычного явления была также сестра певицы, неопознанный летательный аппарат преследовало девушек до их дома. Лель уверена, что инопланетная цивилизация заинтересована в ней и ждет момент, чтобы похитить. С тех пор, со слов Кати Лель, она обрела способность считывать чужие мысли. Однако все происходящее пугает ее, превращая солидную артистку в запуганную «девчонку».

Пришельцы и Примадонна

В жизни Аллы Пугачевой также были необъяснимые наукой происшествия, исполнительница верит не только в инопланетян, но и в Снежного человека. Судьбоносная встреча у Примадонны состоялась еще в детстве, нечто похожее на шаровую молнию едва не убило будущую главную звезду советской и российской музыкальной сцены. Оно приблизилось почти вплотную к Пугачевой, после чего певица почувствовала, будто в нее что-то «вселилось». После, уже начав свою вокальную карьеру, она заметила непонятный небесный объект прямо во время выступления. Это было в 1990-х годах, обнаружив «тарелку» Примадонна показала предполагаемым пришельцам весь свой талант, после чего аппарат пропал из поля зрения.

Источник: inforeactor.ru