 

Медики назвали 3 симптома COVID-19

25.01.2021, 17:24, Разное
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Зарубежные медики назвали главные симптомы COVID-19. Среди них – высокая температура, сильный кашель и потеря обоняния.
Врачи объясняют, что у большинства людей, заражённых инфекцией SARS-CoV-2, наблюдается как минимум один из трёх симптомов. Если у человека жар, который ничем не сбивается, душит непрерывный кашель и полностью отсутствует реакция на запахи, а также изменился вкус, то нужно как можно скорее сдать тест на коронавирус.

До получения результатов тестирования необходимо придерживаться режима строгой самоизоляции всем членам семьи. Также лучше отказаться от любых гостей.

Перенести COVID-19 в лёгкой форме можно, если человек умеренно прививается от респираторных заболеваний, регулярно употребляет витамины. Также необходимо хорошо высыпаться (7-8 часов в сутки) и избегать всевозможных стрессов.

Источник: www.nhs.uk



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