 

Володин осудил вовлечение детей в незаконные митинги

25.01.2021, 17:12, Разное
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По его словам, депутский корпус осуждает попытки вовлечь детей в незаконные политические акции. Парламентарии намерены обсудить эти вопросы. “Реакция будет, – пообещал председатель ГД.

Володин планирует обсудить это во время поездки в свой избирательный округ. Спикер намерен встретиться со студентами и представителями родительского сообщества.

“Ситуацию необходимо анализировать, изучить правоприменительную практику. За использование детей должны отвечать те, кто публиковал эти призывы”, – уверен председатель Госдумы.

При этом он указал на необходимость всестороннего обсуждения законопроекта об уголовном наказании за вовлечение несовершенннолетних в незаконные митинги. С инициативой выступил депутат фракции “Единая Россия” Евгений Марченко.

Напомним, что 23 января в России прошли незаконные акции протеста. Несмотря на немногочисленность митингов, среди участников были дети. За несколько дней до этого по соцсетям начали распространяться призывы к несовершеннолетним выйти на несанкционированные мероприятия.



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