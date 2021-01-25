В Турции совершено вооруженное нападение на россиян

25.01.2021, 16:58, Новости дня

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В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех граждан России, все трое получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трех) граждан России… Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й», – сказал собеседник РИА «Новости».

Источник в полиции сообщил, что подозреваемого задержали. «По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице: это две женщины и мужчина», – указал он.

Собеседник отметил, что пострадавшие – не туристы, у них есть вид на жительство в Стамбуле.