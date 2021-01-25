 

В Турции совершено вооруженное нападение на россиян

25.01.2021, 16:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Стамбуле вооруженный ножом мужчина напал на трех граждан России, все трое получили ранения, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел накануне вечером. Камеры наблюдения зафиксировали нападение на (трех) граждан России… Пострадавшие отправлены в больницу, угрозы их жизни нет. По предварительным данным, нападавшим является сборщик мусора Хасан Хюсейн Й», – сказал собеседник РИА «Новости».

Источник в полиции сообщил, что подозреваемого задержали. «По предварительным данным, он психически нездоров. Раненые россияне все еще находятся в больнице: это две женщины и мужчина», – указал он.

Собеседник отметил, что пострадавшие – не туристы, у них есть вид на жительство в Стамбуле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.11 / Пугавшие людей похоронными венками «коллекторы» попали под суд в Новосибирске

12.10 / Кудрин рассказал о подготовке на него покушения

05.01 / Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ

22.12 / Рада может не успеть назначить выборы мэра Харькова на 28 марта – Корниенко

07.07 / Видео: Китай нахамил США

23.09 / Песков: Не можем поверить, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы Путина и Макрона

14.10 / Боевики из ЕС погибли при подготовке провокации с химоружием в Идлибе

20.10 / Эксперт по безопасности посоветовал, как уменьшить риск слежки через смартфон

19.08 / Демократическая партия США утвердила Байдена кандидатом в президенты

25.12 / В Украине подорожало тепло, Великобритания и ЕС заключили торговую сделку. Главное за день

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска