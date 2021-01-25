Акции «Абрау-Дюрсо» выросли на 10% на фоне заявлений Путина

25.01.2021, 16:58, Новости дня

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На заявлениях Путина об интересе к виноделию акции «Абрау-Дюрсо» растут на Мосбирже на 10%, свидетельствуют данные торгов.

Акции росли на 10,83% и достигали 220 рублей за бумагу, сообщает ТАССсо ссылкой на данные биржи.

Ранее Владимир Путин признался, что его интересует виноделие как сфера деятельности. Он не исключил, что по завершении президентской карьеры пошел бы работать советником по правовым вопросам в этой области.

«Я бы когда-нибудь этим позанимался – не как бизнесом, а как видом деятельности. У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо». Может быть, когда я работу закончу (на посту президента, прим. ВЗГЛЯД), я пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист в области права», – рассказал президент.

Заявление прозвучало в рамках онлайн-беседы со студентами вузов по случаю Дня российского студенчества. Путин поздравил российских студентов с праздником. Глава государства пожелал им успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей.

После подписания в 1755 году императрицей Елизаветой Петровной указа об учреждении Московского университета «Татьянин день» стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества. С 2005 года день 25 января в РФ официально отмечается как День российского студенчества.