Принц Дании Николай принял участие в показе Dior

25.01.2021, 16:52, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Принц Николай, который носит титул принца Датского и графа Монпеза, является старшим внуком королевы Маргрете и занимает седьмое место в очереди престолонаследия, продолжает успешную карьеру модели. На днях 21-летний молодой человек вышел на подиум показа новой мужской коллекции Dior, разработанной для следующего осенне-зимнего сезона. Дефиле прошло в рамках недели мужской моды в Париже, которая в этом сезоне ориентирована на онлайн-формат.

Принц Николай Принц Николай дебютировал в роли модели в 2018 году, когда принял участие в показе Burberry в рамках Недели моды в Лондоне. Омрачил этот дебют тот факт, что дефиле состоялось через четыре дня после того, как ушел из жизни его дед – принц Хенрик. Мать Николая, графиня Фредериксборгская Александра, с которой принц Йоаким развелся в 2004 году, после чего женился на принцессе Мари, и сам Йоаким поддержали сына в его желании принять участие в шоу, несмотря на утрату. Позднее Николай подписал контракт с модельным агентством Scoop и появился в рекламной кампании новой коллекции Dior.

На недавнем показе Dior Николай дефилировал перед узким кругом лиц – на шоу присутствовали Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс, экс-бойфренд Кортни Кардашьян Юнес Бенджима, актер Арно Валуа и другие. Новую коллекцию креативный директор мужской линии Ким Джонс создал совместно с британским художником Питером Дойгом.

Кейт Мосс Лила Грейс Мосс Питер Дойг Юнес Бенджима Арно Валуа