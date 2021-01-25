 

Принц Дании Николай принял участие в показе Dior

25.01.2021, 16:52, Разное
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Принц Николай, который носит титул принца Датского и графа Монпеза, является старшим внуком королевы Маргрете и занимает седьмое место в очереди престолонаследия, продолжает успешную карьеру модели. На днях 21-летний молодой человек вышел на подиум показа новой мужской коллекции Dior, разработанной для следующего осенне-зимнего сезона. Дефиле прошло в рамках недели мужской моды в Париже, которая в этом сезоне ориентирована на онлайн-формат.

Принц НиколайПринц Николай дебютировал в роли модели в 2018 году, когда принял участие в показе Burberry в рамках Недели моды в Лондоне. Омрачил этот дебют тот факт, что дефиле состоялось через четыре дня после того, как ушел из жизни его дед – принц Хенрик. Мать Николая, графиня Фредериксборгская Александра, с которой принц Йоаким развелся в 2004 году, после чего женился на принцессе Мари, и сам Йоаким поддержали сына в его желании принять участие в шоу, несмотря на утрату. Позднее Николай подписал контракт с модельным агентством Scoop и появился в рекламной кампании новой коллекции Dior.

На недавнем показе Dior Николай дефилировал перед узким кругом лиц – на шоу присутствовали Кейт Мосс и ее дочь Лила Грейс, экс-бойфренд Кортни Кардашьян Юнес Бенджима, актер Арно Валуа и другие. Новую коллекцию креативный директор мужской линии Ким Джонс создал совместно с британским художником Питером Дойгом.

Кейт МоссЛила Грейс МоссПитер ДойгЮнес БенджимаАрно Валуа



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