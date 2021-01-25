 

Российский национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупреждает об угрозе проведения целенаправленных компьютерных атак

25.01.2021, 16:50, Разное
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21.01.2021

В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендует принять следующие меры по повышению защищённости информационных ресурсов.

  • Приведите в актуальное состояние имеющиеся в организации планы, инструкции и руководства по реагированию на компьютерные инциденты.

  • Проинформируйте сотрудников о возможных фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии.

  • Проведите аудит сетевых средств защиты информации и антивирусных средств, убедитесь в их корректной настройке и функционировании на всех значимых узлах сети.

  • Избегайте использования сторонних DNS-серверов.

  • Используйте многофакторную аутентификацию для удаленного доступа в сеть организации.

  • Определите перечень доверенного программного обеспечения для доступа в сеть организации и ограничьте использование не входящих в него средств.

  • Удостоверьтесь в корректном журналировании сетевых и системных событий на важных элементах информационной инфраструктуры, организуйте их сбор и централизованное хранение.

  • Удостоверьтесь в наличии и корректной периодичности создания резервных копий данных для важных элементов информационной инфраструктуры.

  • Удостоверьтесь в корректности имеющихся политик разграничения прав доступа для устройств в сети.

  • Ограничьте доступ к сервисам во внутренней сети средствами межсетевого экранирования, при необходимости предоставления общего доступа к ним организуйте его через демилитаризованную зону.

  • Для работы с внешними ресурсами, в том числе в сети Интернет, используйте терминальный доступ через внутренний сервис организации.

  • Обновите пароли всех пользователей в соответствии с парольной политикой.

  • Обеспечьте анализ входящей и исходящей электронной почты средствами антивирусной защиты.

  • Осуществляйте мониторинг безопасности систем с повышенной бдительностью.

  • Следите за наличием необходимых обновлений безопасности для Вашего программного обеспечения.



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