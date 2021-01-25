Российский национальный координационный центр по компьютерным инцидентам предупреждает об угрозе проведения целенаправленных компьютерных атак
25.01.2021, 16:50,
Разное
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21.01.2021
В условиях постоянных обвинений в причастности к организации компьютерных атак, высказываемых в адрес Российской Федерации представителями США и их союзниками, а также звучащих с их стороны угроз проведения «ответных» атак на объекты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) рекомендует принять следующие меры по повышению защищённости информационных ресурсов.
Приведите в актуальное состояние имеющиеся в организации планы, инструкции и руководства по реагированию на компьютерные инциденты.
Проинформируйте сотрудников о возможных фишинговых атаках с использованием методов социальной инженерии.
Проведите аудит сетевых средств защиты информации и антивирусных средств, убедитесь в их корректной настройке и функционировании на всех значимых узлах сети.
Избегайте использования сторонних DNS-серверов.
Используйте многофакторную аутентификацию для удаленного доступа в сеть организации.
Определите перечень доверенного программного обеспечения для доступа в сеть организации и ограничьте использование не входящих в него средств.
Удостоверьтесь в корректном журналировании сетевых и системных событий на важных элементах информационной инфраструктуры, организуйте их сбор и централизованное хранение.
Удостоверьтесь в наличии и корректной периодичности создания резервных копий данных для важных элементов информационной инфраструктуры.
Удостоверьтесь в корректности имеющихся политик разграничения прав доступа для устройств в сети.
Ограничьте доступ к сервисам во внутренней сети средствами межсетевого экранирования, при необходимости предоставления общего доступа к ним организуйте его через демилитаризованную зону.
Для работы с внешними ресурсами, в том числе в сети Интернет, используйте терминальный доступ через внутренний сервис организации.
Обновите пароли всех пользователей в соответствии с парольной политикой.
Обеспечьте анализ входящей и исходящей электронной почты средствами антивирусной защиты.
Осуществляйте мониторинг безопасности систем с повышенной бдительностью.
Следите за наличием необходимых обновлений безопасности для Вашего программного обеспечения.
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