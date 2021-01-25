 

В Черкасской области найдены тела двух взрослых и ребенка, которые провалились под лед во время рыбалки

25.01.2021, 16:46, Новости дня
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Спасатели в Черкасской области вытащили из Днепра тела трех человек, провалившихся под лед 24 января, среди погибших – 10-летний ребенок. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Происшествие произошло накануне в селе Бучак Каневского района в акватории реки Днепр (примерно 250 метров от берега). В 16.38 спасатели получили сообщение о том, что двое взрослых мужчин и ребенок 2010 года рождения провалились под лед.

По состоянию на 13.40 водолазы подняли на поверхность тела всех трех погибших, отметили в ведомстве.

В ГСЧС сообщили, что спасатели обследовали более 1 км береговой линии.

С рассвета 25 января к поискам привлекли отделение поисковых водолазно-спасательных работ и отделение беспилотных летательных аппаратов.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/5321388631212327

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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