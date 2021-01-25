Крушение самолета в Индонезии – названы предварительные причины авиакатастрофы

25.01.2021, 16:46, Новости дня

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Предварительной причиной катастрофы самолета Sriwijaya Air, произошедшей 9 января в Индонезии, называют проблему с двигателем и действия пилотов. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Из черных ящиков самолета удалось получить информацию о полете. Согласно этим данным, система, которая регулирует поток топлива и тягу в одном из двух двигателей, не работала должным образом, рассказал источник.

В соответствии с инструкциями пилоты должны были выключить этот двигатель. Самолет Boeing 737 может лететь и на одном двигателе, а пилоты обязательно тренируются для осуществления таких полетов. В то же время, как говорят источники, пилоты нарушили инструкцию и попытались восстановить подачу топлива.

В этот момент управление самолетом было очень сложным из-за разницы в тяге двигателей. Это потенциально могло отвлекать пилотов от соблюдения безопасности полета. Эксперты также говорят, что у самолета мог внезапно выключиться автопилот и поэтому аэродинамические силы могли опустить нос самолета и усложнить управление. Источники подтверждают, что следователи рассматривают вариант отключения автопилота.

Однако следователи пока не расшифровали записи из кабины пилотов, чтобы точно установить, какой была их реакция на проблемы в работе двигателя.

9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Рейс SJ182 через четыре минуты после вылета, примерно в 9.40 по киевскому времени, потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 км). Затем связь была потеряна. Регент Тысячи островов Джунаеди заявил индонезийскому порталу Detikcom, что самолет разбился в районе необитаемого острова Лаки.

Авиакомпания сообщила, что на борту самолета находились 40 взрослых пассажиров, семеро детей, трое младенцев и шесть членов экипажа. В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что на борту разбившегося самолета украинцев не было.

12 января водолазы подняли со дна Яванского моря черные ящики рухнувшего самолета.

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