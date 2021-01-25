Кузьменко: Внимательно наблюдаю за происходящим в России. Мне не все равно, когда и при каких обстоятельствах маньяк-убийца снова припрется в мою страну

25.01.2021, 16:46, Новости дня

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Я внимательно (с тоской и тревогой) наблюдаю за происходящим в России.

Во-первых, потому, что мне не все равно, когда и при каких обстоятельствах маньяк-убийца в бутафорских перьях от великого кровавого прошлого снова припрется ко мне домой. Я хочу быть готовым; в прошлый раз этот монстр застал мою страну в скорби и слабости; а он – большой мастак чувствовать чужую слабость; проверено многократно.

Во-вторых, в России продолжают жить с два десятка людей, которых я лично знаю, уважаю и люблю. Мне не безразлично будущее этих людей. Как не безразлично будущее тысяч неизвестных мне, но близких им по духу мужчин и женщин, проживающих в РФ.

И в-третьих, в том, куда они погружаются, есть что-то завораживающее. Да, в стилистике погружения – много совково-пошлого, смешного, лживого и нелепого, но вот эта цикличная неизбежность – опричники, дыба, давежка космополитов, изображения виселиц на рукописях литераторов и тиранов – от всего этого часто глаз не отвести.

А если и хочется отвести глаза – я тут же вспоминаю про пункт 1.

Источник: Yevheniy Kuzmenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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