В Канаде представлены малошумные двигатели для дронов

25.01.2021, 16:44, Новости дня

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В принципе, обычный дрон и без того нельзя назвать слишком шумной машиной. Однако использование БПЛА становится все более массовым. Если в небе будут летать целые армады дронов, проблема шума станет серьезной, говорят специалисты.

Поэтому в компании Delson Aeronautics решили заранее работать над созданием более тихих двигателей. Инженерам удалось существенно снизить шум квадрокоптеров за счет изменения конструкции электрических двигателей, а также несколько иной формы винтов.

Данной разработкой уже заинтересовались крупные торговые сети, в которых уже используют дроны для осуществления некоторых производственных операций, в том числе и для доставки товаров конечному покупателю.