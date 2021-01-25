 

В Канаде представлены малошумные двигатели для дронов

25.01.2021, 16:44, Новости дня
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В принципе, обычный дрон и без того нельзя назвать слишком шумной машиной. Однако использование БПЛА становится все более массовым. Если в небе будут летать целые армады дронов, проблема шума станет серьезной, говорят специалисты.

Поэтому в компании Delson Aeronautics решили заранее работать над созданием более тихих двигателей. Инженерам удалось существенно снизить шум квадрокоптеров за счет изменения конструкции электрических двигателей, а также несколько иной формы винтов.

Данной разработкой уже заинтересовались крупные торговые сети, в которых уже используют дроны для осуществления некоторых производственных операций, в том числе и для доставки товаров конечному покупателю.



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