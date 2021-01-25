 

Microsoft Edge будет предупреждать о взломе паролей

25.01.2021, 16:44, Новости дня
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Разработчики новой версии браузера Microsoft Edge решили своими средствами бороться с хакерами. В частности, они ввели функцию предупреждения о попытках взлома паролей, которое будет поступать непосредственно самому пользователю.

Кроме того, теперь браузер будет помогать людям создавать достаточно сложные и надежные пароли, предлагая надлежащие варианты. По словам специалистов, Microsoft сильно обожглась на ненадежности старого браузера Internet Explorer. Теперь она делает все возможное, чтобы загладить «вину» перед многочисленными пострадавшими клиентами.

Новый браузер Edge качественно отличается от своего предшественника, соглашаются независимые эксперты. Как минимум, пользователи теперь будут знать, что пароль нужно срочно сменить, когда им завладели злоумышленники.



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