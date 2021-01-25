 

Отказ от бумажных чайных пакетиков в пользу пластиковых опасен для организма

25.01.2021, 16:36, Разное
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По словам профессора Натали Туфенкджи, представляющей Университет Макгилла, отказ от бумажных чайных пакетиков в пользу популярных пластиковых опасен для организма человека. Проведенное исследование показало, что это источник микрозагрязнения.
Ученые изучили несколько образцов чая, который продают в пластиковых пакетах. В процессе эксперимента оказалось, что во время нагревания этого материала в горячей воде выделяется примерно 3,1 миллиарда нанопластичных и 11,6 миллиарда микропластических частиц. Это происходит при заваривании горячего напитка. При этом данные показатели в тысячи раз превышают сведения о загрязнении в окружающей среде, воды из водопровода и некоторых продуктов питания.

Натали Туфенкджи рассказала, что пластик негативно сказался на водяных блохах, которые были в этом эксперименте модельными организмами. Их часто привлекают к различным исследованиям окружающей среды. Микроорганизмы после опытов выжили, но исследователи отметили у них целый ряд поведенческих и анатомических отклонений.

Источник: www.popmech.ru



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