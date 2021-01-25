 

Милославская показала трогательное видео с Петровым в его день рождения

25.01.2021, 16:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Актер Александр Петров сегодня, 25 января, отмечает свое 32-летие. Его возлюбленная Стася Милославская трогательно поздравила именинника, показав поклонникам в микроблоге Instagram совместное видео с ним.
В этот день артисты не вместе, так как Александр Петров вынужден был уехать на поезде в другой город на съемки. В купе актера первыми поздравили его коллеги, которые подарили торт с его знаменитой фразой из кинофильма «Притяжение». При этом во время вручения сладкого презента на связи с именинником была его возлюбленная. Стася Милославкая также опубликовала в свои соцсетях забавное видео, снятое во время посещения футбольного матча. Актриса написала, что благодарна судьбе за их случайную встречу, которая произошла весной 2019 года в Стамбуле. Она призналась Александру Петрову в любви и отметила, что сильно им гордится и скучает за ним. Артист ответил ей в комментариях взаимность и поблагодарил за теплые слова.

Поклонники узнали о романе пары летом прошлого года, однако изначально знаменитости отказывались позировать вместе перед камерами и комментировать свои отношения. Немного позже Милославская и Петров начали открыто признаваться друг другу в любви в микроблоге Instagram, а прошлой зимой актер на премьере картины «Лед-2» со сцены объявил о своих нежных чувствах к возлюбленной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Гороскоп для Скорпионов на 2021 год

26.10 / Полина Гагарина испытывает чувство вины перед детьми из-за напряженного графика

29.09 / Ученые смогли «обмануть» сахарный диабет

08.11 / Мнение: Алексей Исаев о фильме “Подольские курсанты”

09.12 / Мнение: В колониях не хватает мест для оборотней в погонах?

27.10 / Мнение: Честное кладбище Микрософт

02.11 / Подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Маругова задержали

11.11 / Классным руководителям российских школ повысят зарплаты

18.01 / Спутник-пять

26.09 / Никас Сафронов назвал Тарзана жертвой банды мошенников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска