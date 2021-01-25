Милославская показала трогательное видео с Петровым в его день рождения

25.01.2021, 16:36, Разное

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Актер Александр Петров сегодня, 25 января, отмечает свое 32-летие. Его возлюбленная Стася Милославская трогательно поздравила именинника, показав поклонникам в микроблоге Instagram совместное видео с ним.

В этот день артисты не вместе, так как Александр Петров вынужден был уехать на поезде в другой город на съемки. В купе актера первыми поздравили его коллеги, которые подарили торт с его знаменитой фразой из кинофильма «Притяжение». При этом во время вручения сладкого презента на связи с именинником была его возлюбленная. Стася Милославкая также опубликовала в свои соцсетях забавное видео, снятое во время посещения футбольного матча. Актриса написала, что благодарна судьбе за их случайную встречу, которая произошла весной 2019 года в Стамбуле. Она призналась Александру Петрову в любви и отметила, что сильно им гордится и скучает за ним. Артист ответил ей в комментариях взаимность и поблагодарил за теплые слова.

Поклонники узнали о романе пары летом прошлого года, однако изначально знаменитости отказывались позировать вместе перед камерами и комментировать свои отношения. Немного позже Милославская и Петров начали открыто признаваться друг другу в любви в микроблоге Instagram, а прошлой зимой актер на премьере картины «Лед-2» со сцены объявил о своих нежных чувствах к возлюбленной.