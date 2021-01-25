У заболевших в Красноармейске школьников выявили норовирусную инфекцию

25.01.2021, 16:36, Разное

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В минувшую пятницу, 22 января, в подмосковном Красноармейске прошла встреча между представителями городской и областной администраций и родителями учеников местных школ. Поводом для мероприятия стал инцидент с массовым заболеванием школьников.

Со стороны чиновников на встрече присутствовали глава городского округа Александр Федотов, детский омбудсмен по Московской области Ксения Мишонова, главный санитарный врач по Красноармейску Наталья Сенина, а также председатель горсовета Михаил Сухарев и депутат Мособлдумы Александр Легков.

Они рассказали обеспокоенным родителям, что по результатам лабораторных анализов удалось выяснить истинную причину заболевания – норовирус. Симптомы норовирусной инфекции крайне схожи с симптомами отравления, поэтому точный диагноз можно поставить только после тщательного анализа. Также отметим, что схожая клиническая картина наблюдалась и у одного из врачей скорой помощи, работавшего с детьми.

На текущий момент следствие продолжается. В школах, где были зафиксированы случаи заболевания, временно закрыты пищеблоки и столовые.

Сразу после инцидента ряд изданий и новостных порталов растиражировали сообщение именно об «отравлении». Сделали они это намеренно или случайно, не известно. Однако на момент публикаций результаты экспертизы были не готовы, а значит уместнее было употребить фразу «заболевание детей».

Напомним, массовое заболевание учеников произошло с 19 по 20 января. С симптомами пищевого отравления к врачу обратились 40 красноармейских школьников. Примерно в то же время похожий инцидент произошел в Электростали. Доподлинно неизвестно, связаны ли эти случаи между собой, однако по имеющейся информации, около половины детей не посещали школьные столовые перед болезнью.

С учетом этого факта сотрудники надзорных органов выдвинули версию о рота- или норовирусе. Возбудитель инфекции может находиться на поручнях общественного транспорта, дверных ручках, немытых фруктах и овощах и других поверхностях. В организм инфекция попадает воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, поэтому она и получила в народе название «болезнь немытых рук». Характерные симптомы при этом очень схожи с симптомами пищевого отравления: высокая температура тела, тошнота, рвота, расстройство пищеварения. Точный диагноз можно поставить только на основе лабораторного анализа.

Прокуратура и Роспотребнадзор продолжают выяснять причины заболевания школьников. В данный момент все заболевшие лечатся амбулаторно под присмотром родителей и медработников.